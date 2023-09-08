ЦИК: в Херсонской области эвакуировали избирательную комиссию из-за обстрела

«Дело в том, что у нас там в Херсоне меняется ситуация. Пришлось эвакуировать комиссию», — сказала Памфилова. По ее словам, это связано с обстрелами в области.
Булаев уточнил, что в регионе объявлена ракетная атака. По его словам, избирательные комиссии субъектов пришлось перенести на «запасной аэродром, где ВКС связи нет».
Единый день голосования назначен в России на 10 сентября. Выборы с 8 по 10 сентября также впервые проходят в новых регионах — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Ранее Памфилова говорила, что ЦИК может отложить выборы в некоторых районах новых регионов в последний момент в случае ухудшения ситуации и возникновение угрозы безопасности избирателей.
Новые регионы вошли в состав РФ по итогам референдумов 30 сентября 2022 г. С октября того же года по указу президента РФ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение.
В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, который исключает запрет на проведение референдумов и выборов в органы власти в тех регионах, где действует военное положение. Согласно принятому документу, глава такого субъекта может направить заявку в ЦИК для проведения выборов или референдума. ЦИК обязан рассмотреть заявку в течение пяти дней и проконсультироваться с ФСБ и Минобороны.