День Бородинского сражения: история праздника В начале осени 1812 года состоялась легендарная битва между русской и французскими армиями под Бородино
Фоторепортажи
10Европа переживает аномальную жару
17Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
13:56 (мск), источник: РБК

Балицкий сообщил об уничтожении второго британского танка Challenger 2

В Запорожской области уничтожен второй танк британского производства Challenger 2, стоявший на вооружении украинской армии, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.

Спецоперация на Украине

«Их отработали “Корнетом”, в принципе, с первого же попадания полыхнул», — сказал Балицкий в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что огонь велся по двум танкам. «“Корнеты” взяли их легко, наши ребята отработали два танка», — уточнил глава региона.

6 сентября новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил уничтожение первого танка Challenger 2 в зоне боевых действий на Украине. «Я могу подтвердить, что это так», — сказал он. Шаппс также добавил, что Лондон не планирует отправлять Киеву еще один танк на замену уничтоженному. Он напомнил, что Великобритания обещала поставить Украине 14 танков Challenger 2. Первым об уничтожении Challenger на поле боя сообщил 5 сентября представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, танк был сожжен в боях под Работино на ореховском направлении Запорожского фронта. Он опубликовал короткое видео, на котором была показана горящая бронетехника, и заявил, что такие танки стоят на вооружении 82-й бригады ВСУ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Противотанковый комплекс «Корнет» с управляемыми ракетами используется для ударов по танкам и другим бронированным целям. Дальность его стрельбы составляет до 5,5 тыс. м днем и до 3,5 тыс. м ночью.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Эрдоган предложил Путину решение по Украине
Причины отставки министра обороны Украины Резникова
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта