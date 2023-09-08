ПВО сбила два украинских дрона у избирательного участка в Скадовске

«В Скадовском муниципальном округе системой ПВО были сбиты два дрона в непосредственной близости с избирательными участками. Если бы они достигли своей цели, не обошлось бы без жертв», — сказала она.
По словам Захаровой, ВСУ целенаправленно обстреливают мирных жителей, пришедших изъявить свою волю.
Ранее сегодня глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что избирательную комиссию в Херсонской области пришлось эвакуировать. Как уточнил ее заместитель Николай Булаев, это произошло из-за того, что «в Херсоне объявлена ракетная атака». Он уточнил, что из-за эвакуации голосование отложили на час.
Сегодня в Херсонской области проходит первый день выборов депутатов областной думы и местных советов. Избирком зарегистрировал 189 кандидатов от четырех партий. Они претендуют на 36 мандатов депутатов областной думы. По итогам жеребьевки в избирательном бюллетене партии разместились в следующем порядке: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность процедур голосования и продолжает обстреливать регион и устраивать диверсии. Сейчас российские военные контролируют 75 процентов территории области. Правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.