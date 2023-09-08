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14:41 (мск), источник: © РИА Новости

ПВО сбила два украинских дрона у избирательного участка в Скадовске

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 сен — РИА Новости. Российская система ПВО перехватила два украинских беспилотника рядом с избирательными участком в Скадовске в Херсонской области, сообщила председатель регионального избиркома Марина Захарова.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В Скадовском муниципальном округе системой ПВО были сбиты два дрона в непосредственной близости с избирательными участками. Если бы они достигли своей цели, не обошлось бы без жертв», — сказала она.

По словам Захаровой, ВСУ целенаправленно обстреливают мирных жителей, пришедших изъявить свою волю.

Ранее сегодня глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что избирательную комиссию в Херсонской области пришлось эвакуировать. Как уточнил ее заместитель Николай Булаев, это произошло из-за того, что «в Херсоне объявлена ракетная атака». Он уточнил, что из-за эвакуации голосование отложили на час.

Сегодня в Херсонской области проходит первый день выборов депутатов областной думы и местных советов. Избирком зарегистрировал 189 кандидатов от четырех партий. Они претендуют на 36 мандатов депутатов областной думы. По итогам жеребьевки в избирательном бюллетене партии разместились в следующем порядке: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность процедур голосования и продолжает обстреливать регион и устраивать диверсии. Сейчас российские военные контролируют 75 процентов территории области. Правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.

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