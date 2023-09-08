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14:34 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России на Купянском направлении улучшили положение по переднему краю

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российские военные улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Подразделения “Западной” группировки войск <…> при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоегоровка Харьковской области», — добавили в ведомстве.

ВСУ потеряли:

  • до 100 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • два автомобиля;
  • артиллерийскую систему М777 производства США;
  • самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Донецкое направление

Подразделения «Южной» группировки войск отразили 12 атак украинской армии в районах Андреевки, Артемовска, Орехово-Василевки и Веселого в ДНР.

Кроме того, в районе Авдеевки уничтожили командно-наблюдательный пункт 110-й механизированной бригады ВСУ.

Потери противника составили:

  • более 215 военнослужащих;
  • четыре автомобиля;
  • две артиллерийские системы М777 производства США;
  • гаубица Д-20;
  • противотанковое орудие «Рапира»;
  • станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD».

Запорожское направление

Российские бойцы отбили пять атак ВСУ в районе Вербового.

Украинская армия потеряла:

  • до 40 военнослужащих;
  • танк;
  • две боевые машины пехоты;
  • три автомобиля;
  • две артиллерийские системы М777 производства США;
  • орудие FH-70 производства Великобритании;
  • гаубицы: «Мста-Б», Д-20 и Д-30;
  • самоходную артиллерийскую установку «Акация»;
  • боевую машину РСЗО «Град»;
  • станцию радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD».

Краснолиманское направление

Подразделения группировки «Центр» вместе с армейской авиацией и артиллерией отразили две атаки противника в Червоной Дибровы в ЛНР.

Помимо этого, российские бойцы нанесли огневое поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения и 21-й механизированной бригады ВСУ в районах Серебрянки и Ямполовки в ДНР.

ВСУ потеряли:

  • до 60 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • два пикапа.

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