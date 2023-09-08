14:34 (мск), источник: © РИА Новости
ВС России на Купянском направлении улучшили положение по переднему краю
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российские военные улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.
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«Подразделения “Западной” группировки войск <…> при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоегоровка Харьковской области», — добавили в ведомстве.
ВСУ потеряли:
Подразделения «Южной» группировки войск отразили 12 атак украинской армии в районах Андреевки, Артемовска, Орехово-Василевки и Веселого в ДНР.
Кроме того, в районе Авдеевки уничтожили командно-наблюдательный пункт 110-й механизированной бригады ВСУ.
Потери противника составили:
Российские бойцы отбили пять атак ВСУ в районе Вербового.
Украинская армия потеряла:
Подразделения группировки «Центр» вместе с армейской авиацией и артиллерией отразили две атаки противника в Червоной Дибровы в ЛНР.
Помимо этого, российские бойцы нанесли огневое поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения и 21-й механизированной бригады ВСУ в районах Серебрянки и Ямполовки в ДНР.
ВСУ потеряли: