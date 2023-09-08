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18:06 (мск), источник: Известия

Минобороны сообщило о трех перехваченных украинских беспилотниках над Брянском

Над Брянском средствами ПВО перехвачены три украинских беспилотника. Об этом 8 сентября сообщили в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Попытка была пресечена около 17:30.

«Дежурными средствами ПВО над Брянском перехвачены три беспилотных летательных аппарата, два из которых уничтожены в воздухе», — уточняется в сообщении Telegram-канала ведомства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз добавил в своем Telegram-канале, что в результате падения обломков БПЛА загорелся промышленный объект города. Какой именно объект был атакован не уточняется. В настоящий момент пожарные ликвидируют возгорание.

Пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, отметил губернатор.

Накануне Брянская область также подвергалась атакам украинских БПЛА. Так, утром беспилотник был ликвидирован над зданием железнодорожного вокзала Брянска. Позднее БПЛА уничтожили в районе железнодорожного вокзала города около 17:30. Вечером того же дня украинские боевики с помощью беспилотников атаковали промышленный объект Брянска, в результате случился пожар. Пострадавших при этом не было.

Украинские войска начали осуществлять атаки на регионы России на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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