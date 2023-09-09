«Мы оказываем помощь семье британца, который умер на Украине, и находимся в контакте с местными властями», — передает издание слова представителя МИДа.
Погибшим оказался ранее служивший в шотландской гвардии 31-летний Джордан Чедвик из графства Ланкашир. Sky News уточняет, что он отправился на Украину для службы в «интернациональном легионе».
Ранее, в начале августа, колумбийские военные, занимающиеся обучением боевиков ВСУ, пожаловались на избиения и унижения со стороны сотрудников Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.
До этого, 20 июля, в эфире телеканала ABC News австралийский наемник, участвующий в боевых действиях на стороне ВСУ, пожаловался на произвол со стороны украинских командиров. Австралиец добавил, что некоторым иностранным боевикам вообще не платят за их службу.
30 июня сообщалось, что американские наемники, воюющие на стороне ВСУ, рассказали о тяжелой обстановке на фронте и жестоких боях. Военнослужащий с позывным Бам ранее воевал в Афганистане и Ираке. По его словам, конфликт на Украине намного страшнее. Кроме того, солдат рассказал о плохой подготовке боевиков в рядах ВСУ. Он подчеркнул, что на фронте много добровольцев, которым «нечего делать на поле боя».
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.