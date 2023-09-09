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04:23 (мск), источник: Известия

Главный разработчик PowerPoint скончался в возрасте 76 лет

Главный разработчик программного обеспечения PowerPoint Деннис Остин скончался в возрасте 76 лет. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщила газета The Washington Post.

«Деннис Остин умер 1 сентября в своем доме в Лос-Альтосе, Калифорния. Ему было 76 лет. Причиной стал рак легких с метастазами в мозг», — пишет издание.

Программное обеспечение (ПО) PowerPoint, выпущенное в 1987 году небольшой фирмой-разработчиком Fore Thought, стало цифровым преемником диапроекторов и превратило трудоемкий процесс создания слайдов в задачу, которая стала под силу любому сотруднику с компьютером.

Как рассказывал руководитель Fore Thought Роберт Гаскинс, инженер-программист Остин работал над тем, чтобы сделать PowerPoint простым в использовании. Ему это удалось благодаря «интерфейсу прямого манипулирования»: это когда «то, что вы редактируете, выглядит точно так же, как конечный продукт». Гаскинс также отмечал, что Остин придумал «по крайней мере половину дизайнерских идей» и «полностью отвечал за плавность работы» ПО.

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