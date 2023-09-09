Российские военные заняли опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

«В ходе боевых действий на Купянском направлении бойцы штурмовой группы 20-й общевойсковой армии овладели опорным пунктом, четырьмя блиндажами, разгромили более взвода живой силы и уничтожили боевую бронированную машину американского производства MaxxPro южнее Сергеевки», — сказал он.
Российская артиллерия отразила три контратаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Сергеевки, сообщил также Зыбинский.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки «Запад» уничтожила украинскую буксируемую гаубицу M-777, самоходную артустановку 2С1 «Гвоздика» и минометный расчет в районе населенных пунктов Боровская, Андреевка, Песчаная и Крахмальная.
В середине августа Минобороны России сообщило о продолжающемся продвижении на Купянском направлении. В минувшую среду глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что линия соприкосновения в регионе проходит в семи километрах от Купянска.