В ходе боевой работы расчетом беспилотных летательных аппаратов группировки было вскрыто активное перемещение и ротация личного состава на позициях ВСУ, координаты которой были переданы артрасчетам. За считанные минуты артиллеристы навели орудие на цель и выполнили несколько точных выстрелов по скоплению украинских националистов.
Корректировку огня орудий провели в режиме реального времени, что позволило уничтожить противника и сорвать ротацию личного состава на боевых позициях. Это лишило врага возможности восполнить боевые потери.
«Поражали такие цели, как легкобронированные автомобили — пикапы, по тяжелой бронированной технике стреляли. Были пехота, БПМ, гаубица М777, бывало даже по гаубицам Krab отрабатывали — это польские дальнобойные артиллерийские установки», — рассказал старший наводчик орудия с позывным Кот о пораженных Д-20 целях.
Заряжающий орудия с позывным Тигр добавил, что снаряды для Д-20 весят в районе 46−47 кг, смотря какой заряд. Вес заряда — в пределах 18−20 кг.
«Эти вот 25-е снаряды — осколочно-фугасные, используются при уничтожении бронированной и легкобронированной техники, личного состава, пехоты», — пояснил он.
8 сентября в Минобороны сообщили, что российские подразделения Южной группировки войск на донецком направлении за истекшие сутки отразили 12 атак ВСУ. В результате этого сторона противника потеряла до 215 военных.
28 августа военное ведомство показало, как российские артиллерийские расчеты буксируемых гаубиц Д-20 и «Мста-Б» Центрального военного округа в ходе ведения контрбатарейной борьбы уничтожили 155-миллиметровое орудие натовского производства FH-70 на краснолиманском направлении. Военнослужащие успешно поражают различные цели на дистанции до 20 км.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.