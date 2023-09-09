Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 08.15 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров… 08.55 — населенный пункт Семёновка — город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 09.35 — населенный пункт Семёновка — город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
По данным ведомства, в 08.55 и 09.35 мск украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
В 09.35 украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский — на западе, а Петровский — на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.