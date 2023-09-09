Российские корабли отразили атаку катеров ВСУ на Крымский мост

По данным российского оборонного ведомства, корабли Черноморского флота во время несения боевой службы в южной части Керченского пролива обнаружили и уничтожили украинские катера. Кроме того, рассказали в Минобороны, в Черном море самолеты морской авиации уничтожили четыре быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ. Отмечается, что потери противника составили до 50 военнослужащих.
Ранее ведомство отчиталось о ситуации в районе Работино. Согласно информации Минобороны, за последние сутки российские военные на запорожском направлении в районе Работино и Вербового отразили 39 атак ВСУ.
5 сентября министр обороны Сергей Шойгу назвал запорожское направление наиболее напряженным в зоне СВО — там, по его словам, ВСУ ввели в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством инструкторов из западных стран.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, таким образом Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.