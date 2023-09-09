В Запорожской области подбили еще один танк Challenger 2

По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Новый глава британского министерства обороны Грант Шаппс подтвердил уничтожение в зоне СВО первого Challenger 2 и заявил, что Лондон не планирует направлять новый танк на замену уничтоженному. В пятницу, 8 сентября, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе на линии фронта зафиксировано порядка семи британских танков Challenger 2, их на поле боя уничтожено уже два.
«На британские танки объявлена охота, их участь незавидна. Они также хорошо горят, как и остальная западная техника, переданная украинским нацистам. К примеру, второй танк Challenger 2 был подбит с одного выстрела с отечественного противотанкового ракетного комплекса “Корнет”, — сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, по предварительной информации с линии фронта, второй танк был подбит бойцами из 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии Воздушно-десантных войск России.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, «в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран».