Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2 тыс

Погиб гражданин Франции, еще восемь французов получили ранения, сообщает AFP со ссылкой на МИД этой страны. Россиян среди жертв нет.
AP отмечает, что в результате землетрясения магнитудой 6,8 разрушения есть почти в каждом городе, расположенном в районе горного хребта Высокий Атлас; отдаленные населенные пункты оказались отрезаны от мира, когда в них пропало электричество и мобильная связь.
Повреждения получили некоторые исторические здания, например, построенная в XII веке мечеть Аль-Кутубия, и красные стены, окружающие старый город в Марракеше, — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Король Марокко Мухаммед VI приказал вооруженным силам мобилизовать воздушные и наземные средства, специализированные поисково-спасательные группы и полевой хирургический госпиталь. Страна пока официально не обращалась за международной помощью, но оказать ее выразили готовность страны Европы, Ближнего Востока, а также участницы саммита G20 в Индии. В их числе — Турция, сама пострадавшая от разрушительного землетрясения в феврале, жертвами которого стали более 50 тыс. человек. Лидеры Украины и России выразили соболезнования королю Марокко.
В королевстве объявлен трехдневный траур, на всех общественных зданиях приспустила флаги.