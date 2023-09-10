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06:07 (мск), источник: © РИА Новости

Рядом с Крымом уничтожили восемь украинских беспилотников

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили в ночь с субботы на воскресенье над Чёрным морем рядом с Крымом восемь украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Ночью 10 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря вблизи побережья Республики Крым», — заявили в ведомстве.

Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.

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