ВСУ атаковали избирательный участок в Запорожской области

«Что касается эвакуации, то в Херсонской области, Геническе, каждый день по несколько раз объявляется ракетная атака и (комиссии) эвакуируются из своего основного помещения в другое подвальное помещение», — сообщил Булаев журналистам в информцентре ЦИК, который работает на площадке медиагруппы «Россия сегодня».
Булаев рассказал о разрушении избирательного участка в Запорожской области после атаки дронов. «Сегодня в Запорожской области в ночь был подвергнут атаке дронами избирательный участок. Он разрушен, (это было) в 02:05 и понятно, что никого из членов комиссии там не было. Понятно, что это цель запугать людей, чтобы они не вышли на работу», — сообщил Булаев.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.