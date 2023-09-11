Артиллерия группировки «Восток» сорвала наступление ВСУ

«В ходе одного из боев артиллеристам под командованием капитана Андронова удалось сосредоточенным огнем поразить колонну вражеской техники с живой силой, тем самым сорвать попытку украинских войск перейти в наступление», — отметил Чехов.
В результате на этом направлении противнику не удалось добиться успеха, подчеркнул собеседник агентства. «Позиции российских войск были удержаны», — добавил он.
«На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск “Восток” при поддержке артиллерии сорвана ротация подразделений ВСУ на позициях в районе Новодонецкого. Уничтожены живая сила и автомобильная техника противника», — сказал Чехов.
Он добавил, что огнем артиллерии были уничтожены станция РЭБ в районе Ровнополя, пункты временной дислокации украинских военных в Нескучном, Угледаре, Новомихайловке, а также ангар с автомобильной техникой в Углесборочной.
Начальник пресс-центра уточнил, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены буксируемая гаубица «Мста-Б» в районе Новоукраинки, минометные расчеты в районах Урожайного, Новодаровки, севернее Владимировки и севернее Никольского.
«Нанесены удары авиации по скоплениям живой силы и техники противника в районах Новомихайловки, Новодонецкого, Шахтерского, Новомайорского, Старомайорского и Урожайного. Средствами ПВО сбиты два разведывательных БПЛА “Валькирия”, — добавил Чехов.
Как уточнил Чехов, командир взвода гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона мотострелковой бригады группировки «Восток» капитан Александр Андронов в составе подразделения выполнял задачи по отражению атак ВСУ на одном из участков Южно-Донецкого направления.
Военнослужащие группировки войск «Восток», по словам начальника пресс-центра, проявляют мужество и профессионализм при выполнении боевых задач.