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06:07 (мск), источник: © РИА Новости

Артиллерия группировки «Восток» сорвала наступление ВСУ

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Артиллеристы группировки войск «Восток» сорвали попытку украинских войск перейти в наступление на одном из участков Южно-Донецкого направления, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В ходе одного из боев артиллеристам под командованием капитана Андронова удалось сосредоточенным огнем поразить колонну вражеской техники с живой силой, тем самым сорвать попытку украинских войск перейти в наступление», — отметил Чехов.

В результате на этом направлении противнику не удалось добиться успеха, подчеркнул собеседник агентства. «Позиции российских войск были удержаны», — добавил он.

«На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск “Восток” при поддержке артиллерии сорвана ротация подразделений ВСУ на позициях в районе Новодонецкого. Уничтожены живая сила и автомобильная техника противника», — сказал Чехов.

Он добавил, что огнем артиллерии были уничтожены станция РЭБ в районе Ровнополя, пункты временной дислокации украинских военных в Нескучном, Угледаре, Новомихайловке, а также ангар с автомобильной техникой в Углесборочной.

Начальник пресс-центра уточнил, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены буксируемая гаубица «Мста-Б» в районе Новоукраинки, минометные расчеты в районах Урожайного, Новодаровки, севернее Владимировки и севернее Никольского.

«Нанесены удары авиации по скоплениям живой силы и техники противника в районах Новомихайловки, Новодонецкого, Шахтерского, Новомайорского, Старомайорского и Урожайного. Средствами ПВО сбиты два разведывательных БПЛА “Валькирия”, — добавил Чехов.

Как уточнил Чехов, командир взвода гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона мотострелковой бригады группировки «Восток» капитан Александр Андронов в составе подразделения выполнял задачи по отражению атак ВСУ на одном из участков Южно-Донецкого направления.

Военнослужащие группировки войск «Восток», по словам начальника пресс-центра, проявляют мужество и профессионализм при выполнении боевых задач.

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