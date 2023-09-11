Минобороны показало пуск «Искандера» по командному пункту ВСУ

На кадрах видно, как «Искандер» по бездорожью выезжает из укрытия на стартовую позицию. Цель, которую предстоит поразить, — хорошо замаскированный командный пункт. По данным разведки, в него в одно и то же время ежедневно съезжаются высшие офицеры противника.
Российские военнослужащие решили, что нужно работать наиболее эффективным для таких целей боеприпасом — крылатой ракетой. Показаны подготовительные действия и старт ракеты. После пуска комплекс незамедлительно покидает стартовую позицию. Выполнив задачу, расчет оставляет машину в укрытии под специальной маскировочной сетью, пропитанной химическим составом, нейтрализующим радиоволны, чтобы сделать установку невидимой для разведки противника.
Как рассказал командир стартовой батареи Константин, «Искандер» работает по командным пунктам, пунктам управления, складам ракетно-артиллерийского вооружения. Поражаемые комплексом цели находятся в десятках, а часто и в сотнях километров вглубь обороны противника.
«Позиции целесообразно сразу менять после проведения пуска. В кратчайшее время происходит оставление стартовой позиции. Чем быстрее, тем безопаснее. Несомненно, мы прорабатываем несколько вариантов для отхода, для оставления позиций. Производится целый комплекс мероприятий. Всегда есть позиции, которые мы можем сменить… Весь личный состав действует умело, все знает. Все навыки отработаны до автоматизма», — поделился Константин тонкостями своей работы.
В Минобороны уточнили, что украинские военные постоянно пытаются выследить «Искандер». Они используют для этого беспилотники, спутниковые системы наблюдения, радиолокационные станции западного производства, диверсионные группы.
«Нашим разведчикам вбрасываются данные ложных целей. Все безрезультатно. Ракетчики спокойно, уверенно и результативно продолжают свою ювелирную работу», — рассказали в МО РФ.
Дальность стрельбы комплекса «Искандер» может достигать 500 километров. В его арсенале как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника.
Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.