«Известия» показали боевую работу экипажей танков Т-80БВМ в зоне СВО

Танк Т-80БВМ был выпущен в 2022 году и почти сразу попал в зону СВО. По словам военкора, экипажи этих боевых машин настолько хорошо их изучили, что могут вести огонь с закрытых позиций на дальность до 12−13 км. Это почти в три раза дальше, чем было задумано конструкторами.
При этом, как говорят военнослужащие, Вооруженные силы Украины (ВСУ) на этом участке в крупномасштабные атаки не идут. Вражескую технику российские военные, в принципе, видели давно — чаще всего встречаются малые группы пехоты, которые пытаются прощупать передний край на наличие мин.
«Пытаются прорвать мелкими группами. Буквально по 10−14 человек. Бывает и меньше. Пытаются прорвать. Потому что их задача — выйти на дорогу, которая будет открывать другие населенные пункты», — поделился командир танка Т-80БВМ с позывным Малец.
На переднем крае одновременно находится до половины танковой роты. Остальные отдыхают в тыловом районе подразделения, хотя тыловым он называется очень условно — до линии боевого соприкосновения около 5 км.
Ранее, 6 сентября, военкор «Известий» Денис Кулага рассказал о том, как экипажи танкового батальона «Август» активно поражают противника на лисичанском направлении. Один экипаж отдельного танкового батальона (ОТБ) работал на огневой позиции, второй его прикрывал. По словам военкора, танкисты покидают огневую только тогда, когда понятно, что цель поражена на 100%.
До этого, 31 августа, Леонид Китрарь показал, как экипаж танка Т-80БВМ уничтожил опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации. Он также отметил, что в последнее время на передовой со стороны ВСУ стало появляться всё меньше техники. Вместо этого неприятель организует пехотные накаты малыми группами.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.