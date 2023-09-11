09:02 (мск), источник: Ведомости
В Ростовской области подросток с ножом ранил четверых человек у школы
В Ростовской области 15-летний подросток ранил четверых людей при попытке зайти в школу. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
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«В 07:50 в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых — троих сотрудников и родственника одного из учеников», — написал он в своем Telegram-канале.
Состояние пострадавших оценивается как легкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь, уточнил Голубев. Подчеркивается, что никто из детей не получил ранения.
Нападавшего задержали очевидцы, им оказался ученик девятого класса этой же школы. По словам губернатора, школьник страдает психическим заболеванием.
В мае 2021 г. Галявиев напал с оружием на школьников и преподавателей казанской гимназии № 175, в результате чего погибли девять человек, в том числе семь детей. В ходе процесса стрелявший признал свою вину и раскаялся в содеянном. Всего потерпевшими по делу признаны 667 человек. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда на сумму более 120 млн руб.