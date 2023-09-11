ВСУ выпустили более 40 снарядов по Донецку и Макеевке

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению:
08:20 (совпадает с мск) — населенный пункт Семёновка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм…
08:25 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, с 8.35 до 9.20 было выпущено 32 снаряда указанного калибра по Кировскому, Куйбышевскому, Киевскому и Петровскому районам Донецка, а также четыре снаряда по Макеевке.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский — на западе, Киевский — в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.