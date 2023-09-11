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11:33 (мск), источник: Известия

Женщина скончалась после употребления арбуза в Москве

47-летняя москвичка приобрела арбуз около одной из станций столичного метро и скончалась после того, как попробовала ягоду дома, сообщил источник «Известий» 11 сентября.

Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным, женщина купила арбуз возле станции метро «Спортивная». Дома она продегустировала плод и почувствовала недомогание. У женщины началась сильная рвота, но скорую помощь она решила не вызывать.

Как сообщил собеседник, решение вызвать медиков было принято матерью пострадавшей только на следующий день, прибывшие врачи спасти женщину уже не смогли.

22 августа сообщалось, что Люблинский суд Москвы приговорил дезинсектора Антона Котова к пяти годам колонии общего режима по «арбузному делу», повлекшему смерть двух человек.

10 сентября 2021 года 61-летняя бабушка и ее 15-летняя внучка, купившие арбуз в «Магните» в Москве, скончались в результате отравления. Спустя три дня в Роспотребнадзоре предположили, что причиной отравления могло стать вещество для уничтожения насекомых, которое применялось при обработке магазина. Позднее экспертиза подтвердила, что в организмах обеих жертв обнаружились этиленгликоль и «Цигатрин».

Котов был задержан в сентябре 2021 года и арестован на два месяца. Позднее мера была смягчена до помещения под домашний арест, а затем суд изменил меру пресечения на запрет определенных действий. Фигурант свою вину не признал.

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