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15:31 (мск), источник: Известия

Снаряд ВСУ попал в здание детского сада при обстреле Донецка

В ходе обстрела снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в здание детского сада в Донецке. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: Алексей Кулемзин

«В результате обстрела Петровского района произошло прямое попадание в здание детского сада № 314», — написал он.

Кулемзин также опубликовал фотографию последствий обстрела. На ней видно, что в здании выбиты стекла и практически полностью отсутствует крыша.

Ранее в этот день представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) в своем Telegram-канале опубликовало, что украинские войска в 12:40 выпустили по Петровскому району Донецка три кассетных снаряда калибра 155 мм.

9 сентября ВСУ шесть раз обстреляли Донецк. Далее обстрелы фиксировались по Петровскому району города (в 00:15 и 00:20), по Киевскому (00:15) и по Куйбышевскому (00:20). В 0:25 произошел обстрел четырьмя снарядами по Петровскому и Кировскому районам Донецка.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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