Снаряд ВСУ попал в здание детского сада при обстреле Донецка

«В результате обстрела Петровского района произошло прямое попадание в здание детского сада № 314», — написал он.
Кулемзин также опубликовал фотографию последствий обстрела. На ней видно, что в здании выбиты стекла и практически полностью отсутствует крыша.
Ранее в этот день представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) в своем Telegram-канале опубликовало, что украинские войска в 12:40 выпустили по Петровскому району Донецка три кассетных снаряда калибра 155 мм.
9 сентября ВСУ шесть раз обстреляли Донецк. Далее обстрелы фиксировались по Петровскому району города (в 00:15 и 00:20), по Киевскому (00:15) и по Куйбышевскому (00:20). В 0:25 произошел обстрел четырьмя снарядами по Петровскому и Кировскому районам Донецка.
ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.