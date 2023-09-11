ВСУ понесли большие потери при попытке наступления у поселка Опытное в ДНР

«Видим, что противник активизировался в направлении населенного пункта Опытное, задействовал танки, БМП, понес достаточно серьезные потери, но бои продолжаются, противник пытается улучшить там, на том направлении свои позиции. Есть понимание, что дальше будут предпринимать наши подразделения, каких-то серьезных опасений нет», — сказал Пушилин в своем видеообращении.
Врио главы ДНР отметил, что на краснолиманском направлении существенных изменений нет, украинские войска предпринимали несколько мелких атак в направлении Торского, Серебрянского лесничества. Он подчеркнул, что все атаки со стороны ВСУ были отражены. Пушилин добавил, что серьезных признаков на активизацию боевых действий на этом направлении сейчас нет.
По словам Пушилина, на артемовском направлении была зафиксирована «оперативная пауза». Врио главы республики уточнил, что украинские войска начали там перегруппировку, а также замену передовых штурмовых отрядов. В направлениях Андреевки и Курдюмовки противник пытался улучшить свои позиции, применив артиллерию. Пушилин подытожил, что на этом направлении украинские войска не имели успехов.
Врио главы ДНР резюмировал, что на марьинском направлении существенных изменений нет, а ситуация на угледарском направлении «остается под контролем».