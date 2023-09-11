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16:34 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ понесли большие потери при попытке наступления у поселка Опытное в ДНР

ДОНЕЦК, 11 сен — РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в Telegram-канале, что украинские войска задействовали танки и БМП в направлении населенного пункта Опытное, но понесли серьезные потери, бои продолжаются.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Видим, что противник активизировался в направлении населенного пункта Опытное, задействовал танки, БМП, понес достаточно серьезные потери, но бои продолжаются, противник пытается улучшить там, на том направлении свои позиции. Есть понимание, что дальше будут предпринимать наши подразделения, каких-то серьезных опасений нет», — сказал Пушилин в своем видеообращении.

Врио главы ДНР отметил, что на краснолиманском направлении существенных изменений нет, украинские войска предпринимали несколько мелких атак в направлении Торского, Серебрянского лесничества. Он подчеркнул, что все атаки со стороны ВСУ были отражены. Пушилин добавил, что серьезных признаков на активизацию боевых действий на этом направлении сейчас нет.

По словам Пушилина, на артемовском направлении была зафиксирована «оперативная пауза». Врио главы республики уточнил, что украинские войска начали там перегруппировку, а также замену передовых штурмовых отрядов. В направлениях Андреевки и Курдюмовки противник пытался улучшить свои позиции, применив артиллерию. Пушилин подытожил, что на этом направлении украинские войска не имели успехов.

Врио главы ДНР резюмировал, что на марьинском направлении существенных изменений нет, а ситуация на угледарском направлении «остается под контролем».

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