18:56 (мск), источник: Известия
Число жертв землетрясения в Марокко достигло 2681
Число жертв землетрясения в Марокко достигло 2681 человек. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщил новостной портал rue20.com.
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«По состоянию на 15:00 (17:00 мск — Ред.) число погибших в результате землетрясения достигло 2681 человека, а число раненых возросло до 2501 человека», — говорится в сообщении.
Уточняется, что 1591 смертей было зафиксировано в провинции Эль-Хауз, еще 809 человек погибли в провинции Тарудант.
Отмечается также, что государственные власти продолжают прикладывать усилия к спасению и эвакуации раненых, заботе о пострадавших и мобилизации всех необходимых ресурсов для устранения последствий стихийного бедствия.
Ранее в этот день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что от стихийного бедствия так или иначе пострадало более 300 тыс. человек.
Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.