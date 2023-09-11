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18:56 (мск), источник: Известия

Число жертв землетрясения в Марокко достигло 2681

Число жертв землетрясения в Марокко достигло 2681 человек. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщил новостной портал rue20.com.

Источник: AFP 2023

«По состоянию на 15:00 (17:00 мск — Ред.) число погибших в результате землетрясения достигло 2681 человека, а число раненых возросло до 2501 человека», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 1591 смертей было зафиксировано в провинции Эль-Хауз, еще 809 человек погибли в провинции Тарудант.

Отмечается также, что государственные власти продолжают прикладывать усилия к спасению и эвакуации раненых, заботе о пострадавших и мобилизации всех необходимых ресурсов для устранения последствий стихийного бедствия.

Ранее в этот день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что от стихийного бедствия так или иначе пострадало более 300 тыс. человек.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко вечером 8 сентября. Эпицентр подземных толчков находился в 77 км к юго-западу от Марракеша, очаг залегал на глубине 10 км. Бедствие вызвало обрушение жилых зданий и различных построек в Марракеше и Агадире. В том числе пострадали объекты всемирного наследия ЮНЕСКО.

Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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