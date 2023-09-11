19:53 (мск), источник: Известия
ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Энергодар в Запорожской области. Об этом 11 сентября сообщили «Известиям» в оперативных службах региона.
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«Ориентировочно в 17:30 боевики ВСУ атаковали беспилотниками жилые многоэтажные дома в Энергодаре на улице Строителей», — говорится в сообщении.
В атаке участвовали не менее четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Один из них удалось уничтожить на подлете.
Отмечается, что на первом этаже одного из зданий находится отделение по вопросам миграции. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Ранее, 8 сентября, командир отряда «Барс-10» с позывным Сатурн рассказал, что над территорией бывшего Каховского водохранилища сбили чешский беспилотник Primoco One стоимостью €550 тыс. Сообщалось, что легкомоторный самолет двигался в сторону Энергодара со стороны Запорожья. После визуального обнаружения, аппарат сбили из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).
За день до этого, 7 сентября, врио главы Запорожской области Евгений Балицкий также сообщал, что несколько дронов ВСУ атаковали многоквартирный дом в Энергодаре. Во время удара было повреждено остекление дома. Балицкий назвал эту атаку очередным доказательством преступлений Киева против мирного населения.
Украинские войска начали осуществлять атаки на регионы России на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.