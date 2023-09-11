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21:25 (мск), источник: РБК

Военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка

Военкора Геннадия Дубового насмерть сбила машина в Донецке, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов и подтвердил РБК депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

Источник: Reuters

«В Донецке погиб Геннадий Дубовой. Сбила машина», — написал Рогов. Он пояснил, что погибший известен как военкор, но в последнее время сам принимал участие в военных действиях.

Бердичевский уточнил РБК, что машина сбила Дубового на пересечении ул. Артема и бульвара Шевченко в Донецке.

Он пояснил в комментарии для «РИА Новости», что военкор пошел за цветами. «Завтра должна была его жена приехать, а он всегда встречал ее с цветами. И вот когда он подходил к дому, его машина сбила», — сообщил Бердичевский.

Дубовой начал карьеру военкора в 90-х в Абхазии, потом отправился в Чечню. В последние годы освещал военную операцию на Украине, сам он родился в Луганске.

Журналист вел телеграм-канал, который насчитывает 4,7 тыс. подписчиков. Дубовой — член Союза писателей ДНР, имеет звание «Заслуженный журналист ДНР», боевые награды, медали и ордена.

Во время военной операции Дубовой служил морским пехотинцем-разведчиком.

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