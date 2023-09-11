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22:32 (мск), источник: Известия

Суд над россиянином Винником в США перенесли на 30 сентября 2024 года

В США процесс над гражданином РФ Александром Винником перенесли с февраля на сентябрь 2024 года. Соответствующее постановление было опубликовано в базе данных суда по Северному округу Калифорнии.

Источник: AP 2023

«Начало судебного процесса — 30 сентября 2024 года. Суд будет проходить с коллегией присяжных», — говорится в документе. Причины переноса даты неизвестны.

Разбирательства, согласно прогнозу, должны занять 14 дней.

Ранее, 17 августа, стало известно, что представлять интересы Винника в суде будет Аркадий Бух. Юрист заявил, что рассчитывает на победу.

До этого, 26 мая, мать заключенного Вера Винник рассказала «Известиям» об ухудшении его здоровья. Александр почти полностью потерял зрение, а также испытывает проблемы с желудком из-за пищи, которую ему дают в тюрьме, уточнила она.

24 мая со ссылкой на документы окружного суда Калифорнии сообщалось, что адвокаты находящегося в предварительном заключении в США Александра Винника пытаются внести его в списки на обмен между американской стороной и Россией.

Россиянина задержали по запросу США в июле 2017 года, когда он отдыхал вместе с семьей в Греции. Американские власти обвиняют Винника в отмывании денег от $4 млрд до $9 млрд через биржу криптовалют BTC-e (ныне не существующая) и в распространении вредоносных программ с целью вымогательства. Экстрадицию Александра также запросили РФ и Франция. В России он обвиняется в хищении свыше 600 тыс. рублей и в мошенничестве на сумму 750 млн рублей.

Сейчас Александр Винник ожидает судебного решения в тюрьме Санта-Рита в Калифорнии. Ему грозит срок до 55 лет.

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