Суд над россиянином Винником в США перенесли на 30 сентября 2024 года

«Начало судебного процесса — 30 сентября 2024 года. Суд будет проходить с коллегией присяжных», — говорится в документе. Причины переноса даты неизвестны.
Разбирательства, согласно прогнозу, должны занять 14 дней.
Ранее, 17 августа, стало известно, что представлять интересы Винника в суде будет Аркадий Бух. Юрист заявил, что рассчитывает на победу.
До этого, 26 мая, мать заключенного Вера Винник рассказала «Известиям» об ухудшении его здоровья. Александр почти полностью потерял зрение, а также испытывает проблемы с желудком из-за пищи, которую ему дают в тюрьме, уточнила она.
24 мая со ссылкой на документы окружного суда Калифорнии сообщалось, что адвокаты находящегося в предварительном заключении в США Александра Винника пытаются внести его в списки на обмен между американской стороной и Россией.
Россиянина задержали по запросу США в июле 2017 года, когда он отдыхал вместе с семьей в Греции. Американские власти обвиняют Винника в отмывании денег от $4 млрд до $9 млрд через биржу криптовалют BTC-e (ныне не существующая) и в распространении вредоносных программ с целью вымогательства. Экстрадицию Александра также запросили РФ и Франция. В России он обвиняется в хищении свыше 600 тыс. рублей и в мошенничестве на сумму 750 млн рублей.
Сейчас Александр Винник ожидает судебного решения в тюрьме Санта-Рита в Калифорнии. Ему грозит срок до 55 лет.