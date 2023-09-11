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11 сентября, источник: Ведомости

Украинский БПЛА сбросил взрывное устройство в Курской области

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в Рыльске Курской области, повреждения получили два здания, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Источник: AP 2023

«В Рыльске с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство. К счастью, никто не пострадал. Повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина», — написал он.

Ранее об атаке беспилотника Старовойт сообщал 3 сентября, тогда из-за произошедшего загорелось нежилое здание. Днем 3 сентября на приграничных территориях Курской области силами РЭБ были обезврежены два украинских беспилотника — их посадили антидроновыми ружьями. БПЛА были обнаружены в районе села Козино Рыльского района и недалеко от села Горналь Суджанского района.

7 сентября ВСУ обстреляли деревню Успеновка и село Гордеевка Кореневского района Курской области, люди и жилые здания не пострадали, была повреждена ЛЭП в Гордеевке.

Курская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования».

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