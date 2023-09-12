Губернатор Курской области заявил о повторной попытке атаки украинского БПЛА

«В Рыльске повторная атака украинского дрона на улице Ленина. В административном здании повреждена крыша, выбиты стекла в нескольких окнах. Пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.
Незадолго до этого, по словам губернатора, украинский беспилотник сбросил на улицу Ленина взрывное устройство. В результате были повреждены фасады и остекление зданий. Среди местных жителей никто не пострадал.
11 сентября в Минобороны сообщили, что Киев предпринял попытку атаковать территорию России с помощью беспилотника самолетного типа: аппарат был уничтожен над Белгородской областью. Через полчаса еще один украинский дрон сбили над Курской областью.
Ранее, в ночь на 4 сентября, Министерство обороны РФ сообщило, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты дроны в Курской области, а также над Черным морем вблизи Крымского полуострова.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по регионам России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских военных.