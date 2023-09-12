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05:28 (мск), источник: Известия

Саперы зачистили ряд объектов в Мариуполе от взрывоопасных предметов

Саперы ВС РФ, а также бойцы добровольческого батальона «Эспаньола», продолжают разминирование Мариуполя. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Спецоперация на Украине
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Отмечается, что за последние три месяца были найдены и ликвидированы порядка 1000 взрывоопасных предметов. Некоторые из них удалось обнаружить по наводке бдительных граждан.

Если есть возможность, взрывчатку доставляют на полигоны для уничтожения, в противном случае приходится действовать на месте.

«На территории обнаружен 155-миллиметровый осколочный фугасный снаряд, вышедший из канала ствола и не разорвавшийся. Трогать его запрещено, поэтому сейчас группа разминирования будет накладным зарядом делать подрыв. Территория оцеплена, люди эвакуированы», — поделился сапер с позывным Опричник.

При работе с неизвлекаемыми объектами зачастую страдают различные постройки. Впрочем, это сравнительно небольшая плата за безопасность.

Раннее, 8 сентября, Минобороны показало, как инженерно-саперные подразделения Центрального военного округа (ЦВО) помогают мирным жителям избавляться от опасных находок на приусадебных участках.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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