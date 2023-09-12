Саперы зачистили ряд объектов в Мариуполе от взрывоопасных предметов

Отмечается, что за последние три месяца были найдены и ликвидированы порядка 1000 взрывоопасных предметов. Некоторые из них удалось обнаружить по наводке бдительных граждан.
Если есть возможность, взрывчатку доставляют на полигоны для уничтожения, в противном случае приходится действовать на месте.
«На территории обнаружен 155-миллиметровый осколочный фугасный снаряд, вышедший из канала ствола и не разорвавшийся. Трогать его запрещено, поэтому сейчас группа разминирования будет накладным зарядом делать подрыв. Территория оцеплена, люди эвакуированы», — поделился сапер с позывным Опричник.
При работе с неизвлекаемыми объектами зачастую страдают различные постройки. Впрочем, это сравнительно небольшая плата за безопасность.
Раннее, 8 сентября, Минобороны показало, как инженерно-саперные подразделения Центрального военного округа (ЦВО) помогают мирным жителям избавляться от опасных находок на приусадебных участках.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.