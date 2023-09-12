«Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 и штурмовая авиация группировки войск “Запад” нанесли 24 ракетно-бомбовых удара по скоплению живой силы, вооружению, военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны ВСУ в районе населенных пунктов Синьковка, Берестовое, Ивановка», — приводит его слова «РИА Новости».
Мотострелки 1-й танковой армии отразили на этом же направлении две атаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной украинской бригады в направлении Берестовое. Кроме того, артиллерия группировки ликвидировала самоходную установку (САУ) 2С1 «Гвоздика» и пункт боепитания вблизи Песчаного и Синьковки.
Накануне газета The New York Times написала о том, что Вооруженные силы (ВС) России добились успехов в районе Купянска Харьковской области на фоне украинского наступления. При этом авторы материала сослались на мнение украинских военных, которые рассказали, что на данном направлении российские подразделения добиваются «небольших тактических успехов». В связи с этим действия российских сил вынудили Киев летом направить в район ряд наиболее опытных десантно-штурмовых подразделений.
9 сентября в Минобороны РФ сообщили, что только за неделю российские военные нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по объектам военной инфраструктуры. Так, силами авиации ВКС России и ПВО за неделю были ликвидированы следующие цели: самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 и пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС в районе населенного пункта Любимовка Запорожской области.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.