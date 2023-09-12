07:59 (мск), источник: © РИА Новости
Энергодар подвергся массовой атаке беспилотников
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Киев в понедельник нанес удар беспилотниками по Энергодару, сообщил журналистам генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.
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«Вчера была массированная атака беспилотниками на город Энергодар. В районе 18.00 было зафиксировано шесть прилетов. Два беспилотника удалось ликвидировать на подлете, четыре нанесли удары», — сказал Лихачев журналистам во вторник на полях Восточного экономического форума.
«Под удар попали городской парк, Дом культуры “Современник” и офис “Единой России”. Это, видимо, такой ответ за проактивное голосование города Энергодара», — добавил Лихачев. По его словам, в ходе единого дня голосования «Единая Россия» в Энергодаре набрала 86%.