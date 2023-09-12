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11:23 (мск), источник: РБК

Посадка самолета в поле в Новосибирской области. Фоторепортаж

Самолет сел в 9:44 по местному времени (5:44 мск) в Убинском районе Новосибирской области, сообщил глава региона Андрей Травников. По данным Росавиации, посадку осуществили на подобранную с воздуха площадку вблизи Каменки.

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что севший самолет не загорелся.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что экстренная посадка была вызвана «технической причиной». По данным телеграм-каналов Mash и «112», причиной стали проблемы с гидросистемой.

По данным МЧС, на борту были 170 человек, в том числе 23 ребенка. Никто не получил травмы, разрушений самолета или сооружений на земле не было.

По данным регионального Минздрава, медицинская помощь потребовалась одному человеку, у которого повысилось давление.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Севший в поле самолет A320 выпустили около 20 лет назад, следует из данных Flightradar24. «Уральские авиалинии» взяли его в операционный лизинг в 2013 году, до этого он эксплуатировался двумя арабскими авиакомпаниями.

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