Посадка самолета в поле в Новосибирской области. Фоторепортаж

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что севший самолет не загорелся.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что экстренная посадка была вызвана «технической причиной». По данным телеграм-каналов Mash и «112», причиной стали проблемы с гидросистемой.
По данным МЧС, на борту были 170 человек, в том числе 23 ребенка. Никто не получил травмы, разрушений самолета или сооружений на земле не было.
По данным регионального Минздрава, медицинская помощь потребовалась одному человеку, у которого повысилось давление.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Севший в поле самолет A320 выпустили около 20 лет назад, следует из данных Flightradar24. «Уральские авиалинии» взяли его в операционный лизинг в 2013 году, до этого он эксплуатировался двумя арабскими авиакомпаниями.