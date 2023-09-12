Военный ВСУ рассказал о радости от попадания в российский плен

По словам пленного, он ждал четыре дня, пока его обнаружат российские разведчики.
Как 12 сентября отмечает РИА «Новости», он был призван из Херсона. Мужчина воспитывал троих детей. Несмотря на то что он не служил в украинской армии, Зиновика мобилизовали зимой 2023 года. Сейчас мужчина говорит, что по возвращении на родину намерен выяснить, почему так произошло.
Обучение он прошел на полигоне в Великобритании в городе Варкоп. Инструкторы из Великобритании и Финляндии учили украинцев пользоваться оружием как советского, так и западного образцов. Почти сразу после обучения Зиновик оказался в действующей части и принял участи в украинском контрнаступлении на западе Донецкой Народной Республики (ДНР).
Подразделение Зиновика получило приказ выдвинуться в район села Новодонецкое на броневиках британского производства Mastiff.
«По предварительным данным, особого сопротивления там быть не должно было», — рассказал военный.
Однако под селом националисты попали под минометный обстрел, а Mastiff подорвался на мине.
«Я получил тяжелое ранение, в связи с которым я уже не мог сам передвигаться. Сбоку вошел (осколок), а сзади вышел. С переломом тазобедренной кости», — рассказал он в плену.
Сослуживцы спрятали военного в подбитом броневике, там он находился четыре дня. С собой у Зиновика была только вода. Российские разведчики нашли его через четыре дня, забрали на носилках, накормили и напоили.
Пленный признался, что был рад попасть к российским военным. Сейчас он лечится в одной из больниц Донецка.
«Рана полностью зажила. Врачи хорошо выполняют свою работу, заботятся, вылечивают», — заключил он.
Ранее, 5 сентября, стало известно, что военные ВСУ, отступая в 2022 году из села Смоляниново в Луганской Народной Республике (ЛНР), убили у храма своих трех сослуживцев. Как рассказал местный житель Виктор Чернявский, ставший свидетелем преступления, одного из военных убили за то, что он не мог завести автомобиль.
В тот же день сдавшийся в плен украинский военный на видео, предоставленном Минобороны России, рассказал, что у военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет других выходов, кроме как умереть или сдаться в плен. Воевать их ведут под дулом автомата.
До этого, 4 сентября, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что двое военных ВСУ сдались в плен после того, как их едва не убили собственные однополчане.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.