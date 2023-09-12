"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлениям:
11:05 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров;
11:05 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в сообщении представительства.
Кроме того, украинские войска с 11.15 в общей сложности выпустили еще 16 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, Макеевке и Ясиноватскому району.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.