15:44 (мск), источник: RT на русском
МО России опубликовало видео поражения украинской БМП беспилотником «Ланцет»
Российские расчёты беспилотников «Ланцет» уничтожили военную технику украинской армии высокоточным ударом.
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Соответствующее видео показало Минобороны России в официальном Telegram-канале.
Сообщается, что расчёты БПЛА выявили замаскированную боевую машину пехоты ВСУ. С помощью удара барражирующим боеприпасом «Ланцет» техника противника была успешно поражена.