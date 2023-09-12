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15:44 (мск), источник: RT на русском

МО России опубликовало видео поражения украинской БМП беспилотником «Ланцет»

Российские расчёты беспилотников «Ланцет» уничтожили военную технику украинской армии высокоточным ударом.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

Соответствующее видео показало Минобороны России в официальном Telegram-канале.

Сообщается, что расчёты БПЛА выявили замаскированную боевую машину пехоты ВСУ. С помощью удара барражирующим боеприпасом «Ланцет» техника противника была успешно поражена.

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