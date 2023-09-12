Минобороны впервые сообщило об уничтожении в зоне СВО турецкой РСЗО

«За сутки на данном (Купянском направлении. — Прим. ред.) уничтожена боевая машина РСЗО Т-122 Sakarya производства Турции», — говорится в публикации.
Кроме того, за минувшие сутки на Купянском направлении российская артиллерия нанесла удар по живой силе и технике ВСУ в районе Новоегоровки, Синьковки и Загоруйковки в Харьковской области. Всего противник потерял до 25 военных и несколько единиц военной техники.
РСЗО Т-122 Sakarya выпускается турецким предприятием Roketsan Missiles Industries Inc с 1995 года, фактически является аналогом советской и российской системы «Град». Дальность поражения системы — до 40 километров, может вести огонь в том числе кассетными боеприпасами, а также всей номенклатурой ракет для «Градов». Этим в том числе объясняется продвижение Sakarya на постсоветском пространстве — данная РСЗО, помимо Украины, также стоит на вооружении Азербайджана и Казахстана.