«На донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп 110-й механизированной бригады и 101-й бригады охраны генштаба ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка, Майорск и западнее Андреевки Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что на этом направлении противник потерял более 255-ти боевиков. В потерях среди техники значатся две боевые машины пехоты (БМП), шесть автомобилей и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Ранее в этот день в оборонном ведомстве сообщили об отражении атак ВСУ на поселок Опытное в ДНР. Там 1-ый армейский корпус ВС РФ уничтожает живую силу и технику ВСУ. При этом украинская армия несет огромные потери.
За день до этого, 11 сентября, начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что на одном из участков южнодонецкого направления российские бойцы сорвали попытку ВСУ перейти в наступление, сорвав попытку украинских войск перейти в наступление.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.