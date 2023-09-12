15:24 (мск), источник: © РИА Новости
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны.
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«Около 13:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — указали в ведомстве.
Как сообщал сегодня утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, за минувшие сутки украинские военные обстреляли приграничные территории региона не менее 110 раз, кроме того, один раз сбросили с дрона неустановленный взрывоопасный предмет.
Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.