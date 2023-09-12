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17:50 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ обстреляли Донецк, погиб мирный житель

ДОНЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Жертвой обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск стал мирный житель, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Во время обстрела Киевского района по улице Листопрокатчиков получил смертельное ранение и скончался до прибытия скорой помощи мужчина 1962 года рождения», — написал он.

На этой же улице получила ранения женщина 1967 года рождения, добавил мэр.

По информации представительства ДНР в СЦКК, за сегодняшний день ВСУ уже 18 раз открывали огонь по Киевскому району Донецка. При этом применялись и кассетные снаряды натовского калибра 155 миллиметров.

В последнее время украинские войска постоянно обстреливают города и села ДНР кассетными боеприпасами, которые получили от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

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