Бомбардировщик Су-24 упал в Волгоградской области

«Это был учебный вылет. Самолет был без боеприпасов, на земле разрушений нет. С пилотами, скорее всего, все плохо. Сейчас идет поисковая операция, людей ищут», — рассказал собеседник издания.
Позже в Минобороны подтвердили факт крушения самолета. Бомбардировщик, отметили в ведомстве, выполнял полет без боекомплекта, передает «РИА Новости».
По данным v1.ru, самолет пропал с радаров вскоре после вылета. Затем на земле были обнаружены три очага возгорания. К месту происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы. Успели пилоты катапультироваться или нет, неизвестно.