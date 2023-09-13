Более 70 крокодилов сбежали из питомника в Китае Власти призвали местных жителей соблюдать осторожность
Фоторепортажи
16Жара в мире
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
05:18 (мск), источник: © РИА Новости

ВКС России уничтожили пункт управления бригады ВСУ

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российская авиация уничтожила пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Штурмовой и армейской авиацией “Южной” группировки войск нанесены удары по скоплениям живой силы атакующих подразделений и бронетехники ВСУ. Уничтожены пункт управления подразделений 110-й механизированной бригады, боевая машина пехоты», — сказал он.

Кроме того, расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» за прошедшие сутки ликвидировали два опорных пункта противника и нанесли огневое поражение по скоплениям его живой силы в Верхнекаменском и Мало-Ильиновке (Артемовский район ДНР).

Также российские дроны-камикадзе уничтожили пять блиндажей и пункт временной дислокации ВСУ в Раздоловке, Васюковке, Красногоровке (Артемовский и Покровский районы).

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Это не Путин. В Польше назвали злейшего врага страны
Зеленский сорвал спецоперацию американцев. И тут же получил по рукам
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта