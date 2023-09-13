ВКС России уничтожили пункт управления бригады ВСУ

«Штурмовой и армейской авиацией “Южной” группировки войск нанесены удары по скоплениям живой силы атакующих подразделений и бронетехники ВСУ. Уничтожены пункт управления подразделений 110-й механизированной бригады, боевая машина пехоты», — сказал он.
Кроме того, расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» за прошедшие сутки ликвидировали два опорных пункта противника и нанесли огневое поражение по скоплениям его живой силы в Верхнекаменском и Мало-Ильиновке (Артемовский район ДНР).
Также российские дроны-камикадзе уничтожили пять блиндажей и пункт временной дислокации ВСУ в Раздоловке, Васюковке, Красногоровке (Артемовский и Покровский районы).