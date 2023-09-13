Что известно о ракетной атаке Украины по Севастополю

Как сообщило Министерство обороны РФ, ПВО перехватила большую часть крылатых ракет и уничтожила все участвовавшие в атаке украинские морские беспилотники. На месте удара продолжается пожар, ему присвоен повышенный ранг сложности.
ТАСС собрал основное об украинской атаке по городу.
ВС Украины около 03:00 мск 10 крылатыми ракетами ударили по судоремонтному заводу (СРЗ) им. С. Орджоникидзе в Севастополе.
Также в атаке на отряд кораблей Черноморского флота при переходе морем были задействованы три морских беспилотника.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о пожаре на негражданском объекте в районе Килен-Балки (Южная бухта). Политик добавил фотографию, по его словам, с южной площадки Севморзавода.
Большую часть ракет — 7 из 10 — во время атаки перехватила ПВО. Патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все безэкипажные катера.
Над Севастополем наблюдалось несколько вспышек, передавал корреспондент ТАСС. В прибрежной зоне в воздухе были сбиты объекты, прогремело около десятка взрывов. Власти продолжают контроль воздушной обстановки.
В результате атаки пострадали 24 человека, 4 — в состоянии средней степени тяжести.
В районе удара начался пожар, ему присвоен повышенный, четвертый ранг.
Два находящихся на ремонте корабля получили подтверждения.
На месте работают все оперативные службы Севастополя.
У места происшествия находится губернатор города.
Власти заверяют, что никакой опасности для гражданских объектов в городе нет.
Морской транспорт в Севастополе работает по расписанию.