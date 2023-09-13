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09:38 (мск), источник: ТАСС

Что известно о ракетной атаке Украины по Севастополю

Не менее 24 человек пострадали в результате украинского удара крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. Орджоникидзе в Севастополе. Четыре человека находятся в состоянии средней тяжести, сообщают городские власти. Два ремонтируемых корабля получили повреждения.

Спецоперация на Украине
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Как сообщило Министерство обороны РФ, ПВО перехватила большую часть крылатых ракет и уничтожила все участвовавшие в атаке украинские морские беспилотники. На месте удара продолжается пожар, ему присвоен повышенный ранг сложности.

ТАСС собрал основное об украинской атаке по городу.

Что произошло

ВС Украины около 03:00 мск 10 крылатыми ракетами ударили по судоремонтному заводу (СРЗ) им. С. Орджоникидзе в Севастополе.

Также в атаке на отряд кораблей Черноморского флота при переходе морем были задействованы три морских беспилотника.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о пожаре на негражданском объекте в районе Килен-Балки (Южная бухта). Политик добавил фотографию, по его словам, с южной площадки Севморзавода.

Большую часть ракет — 7 из 10 — во время атаки перехватила ПВО. Патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все безэкипажные катера.

Над Севастополем наблюдалось несколько вспышек, передавал корреспондент ТАСС. В прибрежной зоне в воздухе были сбиты объекты, прогремело около десятка взрывов. Власти продолжают контроль воздушной обстановки.

Последствия

В результате атаки пострадали 24 человека, 4 — в состоянии средней степени тяжести.

В районе удара начался пожар, ему присвоен повышенный, четвертый ранг.

Два находящихся на ремонте корабля получили подтверждения.

Реакция властей

На месте работают все оперативные службы Севастополя.

У места происшествия находится губернатор города.

Власти заверяют, что никакой опасности для гражданских объектов в городе нет.

Морской транспорт в Севастополе работает по расписанию.

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