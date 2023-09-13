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07:20 (мск), источник: Известия

ВС РФ нанесли 13 авиаударов по позициям ВСУ на купянском направлении

Российские самолеты и вертолеты нанесли 13 ракетно-бомбовых ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом 13 сентября заявил «Интерфаксу» начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«В ходе боевых действий на купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовая авиация группировки войск “Запад” нанесли 13 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й механизированной бригады и подразделений территориальной обороны в районе населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Новая Егоровка и Ивановка», — сказал он.

По информации Зыбинского, российские военнослужащие в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили минометный расчет и пункт боепитания противника в Лугансокй Народной Республике (ЛНР) и Харьковской области. Суммарные потери украинской армии составили до двух взводов живой силы.

Ранее в этот день советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) эвакуировались из Купянска после наступления российских войск на город. Гагин подчеркнул, что российские военные «взяли хороший темп наступления на купянском направлении».

Накануне, 12 сентября, российская авиация нанесла 24 удара по ВСУ на купянском направлении. Мотострелки 1-й танковой армии отразили на этом же направлении две атаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной украинской бригады в направлении Берестовое.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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