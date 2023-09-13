В Киеве заявили, что сбить российские бомбы ФАБ-500 практически невозможно

«Теоретически этим бомбам можно противодействовать, но их крайне сложно сбить. Практически невозможно», — сказал он.
По мнению Игната, единственное практичное решение — это вести стрельбу по самолетам, а не по бомбам. Однако для этого нужны современные истребители, которых у Киева нет.
«Недостаток авиации вредит битве. Мы очень страдаем», — цитирует газета украинского солдата батальона воздушной разведки Александра Солонко.
Как объяснял РИА Новости военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, применение планирующих бомб стало серьезной проблемой для ВСУ. По его словам, по всей линии фронта российские войска стали активно использовать фугасные авиабомбы типа ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции, что позволило ВКС России действовать вне зоны поражения украинской ПВО.