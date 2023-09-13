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14:53 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российские войска за сутки отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении, сообщается в сводке министерства обороны.

Спецоперация на Украине
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«На Донецком направлении “Южная” группировка при поддержке авиации и артиллерии отразила восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 110-й механизированной бригад ВСУ в районах Клещеевки, Андреевки, Первомайского и Красногоровки ДНР», — заявили в ведомстве.

Кроме того, российские военные уничтожили склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады противника в районе Новомихайловки, добавили в Минобороны.

Всего за сутки украинская армия потеряла на этом направлении:

  • до 140 военнослужащих;
  • две боевые машины пехоты;
  • четыре автомобиля;
  • гаубицу «Мста-Б».

Южно-донецкое направление

Группировка «Восток» отразила две атаки штурмовых групп 38-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах Новомайорского в ДНР и Приятного в Запорожской области.

«Потери противника составили до 235 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы», — указали в оборонном ведомстве.

Херсонское направление

Российские войска нанесли удар по скоплению живой силы 124-й бригады территориальной обороны в районе острова Алексеевский. По данным министерства, удалось уничтожить более 80 украинских солдат, два автомобиля, а также артиллерийскую систему М777 производства США.

Краснолиманское направление

Подразделения группировки «Центр» отразили две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов»* восточнее Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.

Украинские войска за сутки потеряли до 65 бойцов и две боевые бронированные машины, отметили в Минобороны.

Купянское направление

«Западная» группировка войск нанесла удар по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоселовское в ЛНР, а также Ольшана и Котляровка в Харьковской области.

Сообщается, что потери ВСУ составили до 85 военных, два бронетранспортера, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», артиллерийская система M777 и гаубица M109 «Paladin» производства США.

Запорожское направление

Российские военные отразили две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Вербового в Запорожской области. Они также поразили скопления живой силы и техники 47-й механизированной, 48-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Работина.

Всего за сутки потери противника составили:

  • более 205 военнослужащих;
  • один танк;
  • три боевые бронированные машины;
  • два автомобиля;
  • гаубицы М777 и М119 производства США;
  • четыре орудия Д-30, одно орудие Д-20 и гаубица «Мста-Б».

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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