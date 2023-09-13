Российские военные отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении

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«На Донецком направлении “Южная” группировка при поддержке авиации и артиллерии отразила восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 110-й механизированной бригад ВСУ в районах Клещеевки, Андреевки, Первомайского и Красногоровки ДНР», — заявили в ведомстве.
Кроме того, российские военные уничтожили склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады противника в районе Новомихайловки, добавили в Минобороны.
Всего за сутки украинская армия потеряла на этом направлении:
- до 140 военнослужащих;
- две боевые машины пехоты;
- четыре автомобиля;
- гаубицу «Мста-Б».
Южно-донецкое направление
Группировка «Восток» отразила две атаки штурмовых групп 38-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах Новомайорского в ДНР и Приятного в Запорожской области.
«Потери противника составили до 235 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы», — указали в оборонном ведомстве.
Российские войска нанесли удар по скоплению живой силы 124-й бригады территориальной обороны в районе острова Алексеевский. По данным министерства, удалось уничтожить более 80 украинских солдат, два автомобиля, а также артиллерийскую систему М777 производства США.
Краснолиманское направление
Подразделения группировки «Центр» отразили две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов»* восточнее Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.
Украинские войска за сутки потеряли до 65 бойцов и две боевые бронированные машины, отметили в Минобороны.
«Западная» группировка войск нанесла удар по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоселовское в ЛНР, а также Ольшана и Котляровка в Харьковской области.
Сообщается, что потери ВСУ составили до 85 военных, два бронетранспортера, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», артиллерийская система M777 и гаубица M109 «Paladin» производства США.
Российские военные отразили две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Вербового в Запорожской области. Они также поразили скопления живой силы и техники 47-й механизированной, 48-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Работина.
Всего за сутки потери противника составили:
- более 205 военнослужащих;
- один танк;
- три боевые бронированные машины;
- два автомобиля;
- гаубицы М777 и М119 производства США;
- четыре орудия Д-30, одно орудие Д-20 и гаубица «Мста-Б».
*Террористическая организация, запрещенная в России.