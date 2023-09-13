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15:42 (мск), источник: Ведомости

Минобороны: поврежденные в Севастополе корабли восстановят

Два корабля Военно-морского флота, которые были повреждены в результате ночной атаки Украины на Севастополь, будут восстановлены и продолжат боевую службу. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

В ведомстве отметили, что они проходили плановый ремонт в судоремонтном заводе им. С. Орджоникидзе.

Ночью 13 сентября ВСУ выпустили 10 крылатых ракет по Севастополю, семь из них были сбиты ПВО, сообщили в Минобороны. Кроме того, Украина попыталась атаковать корабли Черноморского флота тремя безэкипажными катерами, все катера были уничтожены. В результате попадания ракет были повреждены два корабля, находящиеся на ремонте.

Развожаев сообщил о возникновении пожара на южной площадке Севастопольского морского завода из-за ракетной атаки ВСУ. По его словам, предприятие было обстреляно около 03:20 мск. В результате пострадали 24 человека, четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести. Губернатор уточнил, что пожар уже потушен.

Севастопольский морской завод — крупнейшее в Крыму предприятие судоремонта и судостроения. Является основной ремонтной базой Черноморского флота.

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