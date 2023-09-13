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16:58 (мск), источник: © РИА Новости

При атаке на Севастополь ВСУ применили британские Storm Shadow, пишут СМИ

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Удар по судоремонтному заводу в Севастополе наносился британскими крылатыми ракетами дальнего радиуса действия Storm Shadow, передает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Спецоперация на Украине
Источник: AFP 2023

«Украина использовала британские крылатые ракеты для нанесения мощного удара <…> в Крыму», — говорится в сообщении.

Эту информацию предоставил один украинский и один западный источник, уточнил Sky News.

По данным Минобороны, минувшей ночью ВСУ атаковали десятью крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами — отряд кораблей Черноморского флота, совершавший морской переход. Российские средства ПВО сбили семь ракет, а патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все надводные аппараты.

В результате удара по заводу пострадали 24 человека, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях, в Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.

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