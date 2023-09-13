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19:46 (мск), источник: ТАСС

Суд арестовал главу отдела контрразведки УФСБ по Пермскому краю по делу о взятке

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Бывший глава отдела контрразведки управления ФСБ по Пермскому краю Григорий Царегородцев арестован по обвинению в получении взятки в размере 100 млн рублей. Об этом говорится в постановлении 235-го Гарнизонного военного суда, избравшего офицеру спецслужбы меру пресечения, с текстом которого ознакомился ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Согласно копии постановления о привлечении в качестве обвиняемого, Царегородцев, являясь должностным лицом, совершил получение взятки в виде наличных денег в особо крупном размере — в сумме 100 млн рублей — за совершение как входящих в его служебные полномочия действий, так и незаконных действий, а также за общее покровительство и попустительство по службе», — говорится в документе.

В постановлении не раскрывается суть обвинений в отношении мужчины. Согласно материалам суда, Царегородцев был арестован в конце апреля 2023 года, позднее срок его содержания под стражей продлили до 7 ноября.

В документе отмечается, что офицеру ФСБ предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Кроме Царегородцева, в деле есть еще как минимум двое подозреваемых, личности которых не раскрываются.

«Обоснованность обвинения Царегородцева в совершении инкриминируемого ему деяния подтверждается копиями протоколов допросов подозреваемых, свидетелей, материалов оперативно-разыскной деятельности и иных исследованных в судебном заседании документов», — отмечается в постановлении суда об избрании меры пресечения Царегородцеву.

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