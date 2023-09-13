Пенсионер взыскал 31,6 млн рублей за незаконное уголовное преследование более чем 60-летней давности

Судья Ленинского райсуда Уфы Ильдар Сайфуллин частично удовлетворил иск 86-летнего пенсионера Фатхуллы Исхакова о взыскании с Министерства финансов РФ компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование, постановив выплатить ему 31,6 млн руб. Истец просил 450 млн руб.
Как сообщал «Ъ», в 1959 году Исхакова задержали в деревне Большие Каркалы Миякинского района Башкирии по подозрению в покушении на тройное убийство. По мнению следствия, Фатхулла Исхаков, пробравшись в дом соседей, пытался зарубить трех девушек топором. В том же году его признали виновным и осудили на 15 лет колонии, из которых он отсидел 13 лет.
В 2012 году в прокуратуру Миякинского района обратился Наиль Саитбаталов, который в 1959 году дал показания против осужденного. Он признался в совершении преступления. В мае текущего года Верховный суд России отменил приговор по делу Исхакова, признав за пенсионером право на реабилитацию. В июле Фатхулла Исхаков заявил гражданский иск к Минфину РФ. В исковом заявлении незаконно осужденный указывал, что на следствии он подвергался насилию и унижениям со стороны сотрудников милиции и прокуратуры, которые его били и морили голодом, заставляя признаться в преступлении. Он также отмечал, что в колонии его под надуманными предлогами помещали в штрафной изолятор. С момента ареста он ни разу не увиделся с женой, которая умерла в 1964 году в возрасте 28 лет.
Помощник прокурора Ленинского района Мустафа Насимов признал, что требования Фатхуллы Исхакова обоснованны. Он поддержал иск, а сумму компенсации просил «назначить в разумных пределах».
В прениях Исхаков сообщил суду, что хотел бы купить усадьбу на берегу Черного моря: «Я предварительно консультировался, в Краснодаре около моря есть усадьба за 100 млн руб.».
Также он намерен нанять помощников. «Обслуживать сам себя я не могу, мне надо десять человек, если по-человечески жить, — отметил пенсионер.— Кормить меня надо, убирать за мной надо. И охрана нужна, между прочим! За тысячу рублей убьют и не спросят ничего. Я невозможные условия прошел, дайте мне человеческие условия. Я ад прошел, сейчас мне в раю надо жить».
По словам пенсионера, оставшиеся деньги он мог бы потратить на лечение в санаториях со своей второй женой. Отвечая на вопрос судьи, он сказал, что в колонии потерял здоровье, работая землекопом и в малярных цехах.
Рассказывая о трудной жизни своих родителей, пенсионер расплакался: «Мать в 81 год на поле умерла. Свеклу убирала в колхозе. Хорошая жизнь была, раз в 81 год она на поле находилась? Отец — третьей группы инвалид. Бедными были».
Фатхулла Исхаков также рассказал о своем сыне, который стал беспризорником, пока отец отбывал срок.
В конце выступления он попросил судью удовлетворить свой иск. Юрист истца Виталий Буркин был солидарен с подзащитным: «Правоохранительные органы должны понимать, что фальсификация уголовных преследований — зло и ответить можно не только своей свободой, но и финансово». Представитель Минфина, в свою очередь, назвал исковые требования завышенными и необоснованными.
Судья перед вынесением решения пробыл в совещательной комнате около 20 минут.
Виталий Буркин сообщил «Ъ», что решение будет обжаловано: «Моего доверителя сумма компенсации не устраивает, она несправедливая. Просил 450 млн руб., а взыскали всего 31 млн руб.».
В республиканском минфине на звонок «Ъ» не ответили.